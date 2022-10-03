Расписание матчей 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов

4 и 5 октября состоятся матчи 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

4 октября

19:45 "Бавария" (Германия) - "Виктория Пльзень" (Чехия)

19:45 "Марсель" (Франция) - "Спортинг" (Португалия)

22:00 "Аякс" (Нидерланды) - "Наполи" (Италия)

22:00 "Брюгге" (Бельгия) - "Атлетико" (Испания)

22:00 "Айнтрахт" (Германия) - "Тоттенхэм" (Англия)

22:00 "Порту" (Португалия) - "Байер" (Германия)

22:00 "Интер" (Италия) - "Барселона" (Испания)

22:00 "Ливерпуль" (Англия) - "Рейнджерс" (Шотландия)

5 октября

19:45 "РБ Лейпциг" (Германия) - "Селтик" (Шотландия)

19:45 "Ред Булл Зальцбург" (Австрия) - "Динамо" (Загреб, Хорватия)

22:00 "Бенфика" (Португалия) - ПСЖ (Франция)

22:00 "Челси" (Англия) - "Милан" (Италия)

22:00 "Ювентус" (Италия) - "Маккаби" (Хайфа, Израиль)

22:00 "Манчестер Сити" (Англия) - "Копенгаген" (Дания)

22:00 "Реал" (Испания) - "Шахтер" (Украина)

22:00 "Севилья" (Испания) - "Боруссия" (Дортмунд, Германия).

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