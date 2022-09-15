Расписание матчей 2-го тура группового этапа Лиги Конференций
15 сентября состоятся 16 матчей 2-го тура группового этапа Лиги Конференций.
19:45 "Аполлон" (Кипр) - "Днепр-1" (Украина)
19:45 АЗ (Нидерланды) - "Вадуц" (Лихтенштейн)
19:45 ЧФР (Румыния) - "Сивасспор" (Турция)
19:45 "Юргорден" (Швеция) - "Мольде" (Норвегия)
19:45 "Гент" (Бельгия) - "Шэмрок Роверс" (Ирландия)
19:45 "Пюник" (Армения) - "Слован" (Словакия)
19:45 "Славия" (Чехия) - "Балканы" (Косово)
19:45 "Жальгирис" (Литва) - "Базель" (Швейцария)
22:00 "Истанбул Башакшехир" (Турция) - "Фиорентина" (Италия)
22:00 "Кельн" (Германия) - "Словацко" (Словакия)
22:00 "Стяуа" (Румыния) - "Андерлехт" (Бельгия)
22:00 "Хапоэль" (Беэр-Шева, Израиль) - "Вильярреал" (Испания)
22:00 "Лех" (Польша) - "Аустрия" (Австрия)
22:00 "Партизан" (Сербия) - "Ницца" (Франция)
22:00 РФШ (Латвия) - "Хартс" (Шотландия)
22:00 "Силькеборг" (Дания) - "Вест Хэм" (Англия)
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Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Фейеноорд
|4
|7
|2
|Шальке
|4
|7
|3
|Базель
|4
|7
|4
|Ференцварош
|4
|4
|5
|Харт оф Мидлотиан
|4
|3
|Группа B
|М
|О
|1
|Атлетик Бильбао
|4
|9
|2
|Стяуа Бухарест
|4
|6
|3
|Парма
|4
|6
|4
|Бешикташ
|4
|4
|5
|Стандард Льеж
|4
|4
|Группа C
|М
|О
|1
|Днепр Днепропетровск
|4
|9
|2
|Реал Сарагоса
|4
|7
|3
|Аустрия Вена
|4
|7
|4
|Клуб Брюгге
|4
|5
|5
|Утрехт
|4
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Ньюкасл Юнайтед
|4
|10
|2
|Сошо
|4
|9
|3
|Спортинг Лиссабон
|4
|7
|4
|Паниониос
|4
|3
|5
|Динамо Тбилиси
|4
|0
|Группа E
|М
|О
|1
|Мидлсбро
|4
|9
|2
|Вильярреал
|4
|8
|3
|Партизан
|4
|5
|4
|Лацио
|4
|3
|5
|Айгалео ФК Афины
|4
|1
|Группа F
|М
|О
|1
|АЗ
|4
|9
|2
|Осер
|4
|7
|3
|Грацер АК
|4
|7
|4
|Рейнджерс
|4
|6
|5
|Амика
|4
|0
|Группа G
|М
|О
|1
|Штутгарт
|4
|9
|2
|Бенфика
|4
|9
|3
|Херенвен
|4
|7
|4
|Динамо Загреб
|4
|4
|5
|Беверен
|4
|0
|Группа H
|М
|О
|1
|Лилль
|4
|9
|2
|Севилья
|4
|7
|3
|Алемания Аахен
|4
|7
|4
|Зенит Санкт-Петербург
|4
|5
|5
|АЕК
|4
|0