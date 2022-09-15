Расписание матчей 2-го тура группового этапа Лиги Конференций

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Расписание матчей 2-го тура группового этапа Лиги Конференций

15 сентября состоятся 16 матчей 2-го тура группового этапа Лиги Конференций.

19:45 "Аполлон" (Кипр) - "Днепр-1" (Украина)

19:45 АЗ (Нидерланды) - "Вадуц" (Лихтенштейн)

19:45 ЧФР (Румыния) - "Сивасспор" (Турция)

19:45 "Юргорден" (Швеция) - "Мольде" (Норвегия)

19:45 "Гент" (Бельгия) - "Шэмрок Роверс" (Ирландия)

19:45 "Пюник" (Армения) - "Слован" (Словакия)

19:45 "Славия" (Чехия) - "Балканы" (Косово)

19:45 "Жальгирис" (Литва) - "Базель" (Швейцария)

22:00 "Истанбул Башакшехир" (Турция) - "Фиорентина" (Италия)

22:00 "Кельн" (Германия) - "Словацко" (Словакия)

22:00 "Стяуа" (Румыния) - "Андерлехт" (Бельгия)

22:00 "Хапоэль" (Беэр-Шева, Израиль) - "Вильярреал" (Испания)

22:00 "Лех" (Польша) - "Аустрия" (Австрия)

22:00 "Партизан" (Сербия) - "Ницца" (Франция)

22:00 РФШ (Латвия) - "Хартс" (Шотландия)

22:00 "Силькеборг" (Дания) - "Вест Хэм" (Англия)

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Расписание матчей 2-го тура группового этапа Лиги Европы

Расписание матчей 2-го тура группового этапа Лиги Европы

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Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Фейеноорд Фейеноорд 4 7
2 Шальке Шальке 4 7
3 Базель Базель 4 7
4 Ференцварош Ференцварош 4 4
5 Харт оф Мидлотиан Харт оф Мидлотиан 4 3
Группа B М О
1 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 4 9
2 Стяуа Бухарест Стяуа Бухарест 4 6
3 Парма Парма 4 6
4 Бешикташ Бешикташ 4 4
5 Стандард Льеж Стандард Льеж 4 4
Группа C М О
1 Днепр Днепропетровск Днепр Днепропетровск 4 9
2 Реал Сарагоса Реал Сарагоса 4 7
3 Аустрия Вена Аустрия Вена 4 7
4 Клуб Брюгге Клуб Брюгге 4 5
5 Утрехт Утрехт 4 0
Группа D М О
1 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 4 10
2 Сошо Сошо 4 9
3 Спортинг Лиссабон Спортинг Лиссабон 4 7
4 Паниониос Паниониос 4 3
5 Динамо Тбилиси Динамо Тбилиси 4 0
Группа E М О
1 Мидлсбро Мидлсбро 4 9
2 Вильярреал Вильярреал 4 8
3 Партизан Партизан 4 5
4 Лацио Лацио 4 3
5 Айгалео ФК Афины Айгалео ФК Афины 4 1
Группа F М О
1 АЗ АЗ 4 9
2 Осер Осер 4 7
3 Грацер АК Грацер АК 4 7
4 Рейнджерс Рейнджерс 4 6
5 Амика Амика 4 0
Группа G М О
1 Штутгарт Штутгарт 4 9
2 Бенфика Бенфика 4 9
3 Херенвен Херенвен 4 7
4 Динамо Загреб Динамо Загреб 4 4
5 Беверен Беверен 4 0
Группа H М О
1 Лилль Лилль 4 9
2 Севилья Севилья 4 7
3 Алемания Аахен Алемания Аахен 4 7
4 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 4 5
5 АЕК АЕК 4 0
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