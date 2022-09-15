Расписание матчей 2-го тура группового этапа Лиги Европы

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Расписание матчей 2-го тура группового этапа Лиги Европы

15 сентября состоятся 16 матчей 2-го тура группового этапа Лиги Европы.

19:45 "Фейеноорд" (Нидерланды) - "Штурм" (Австрия)

19:45 "Мидтъюлланд" (Дания) - "Лацио" (Италия)

19:45 "Монако" (Монако) - "Ференцварош" (Венгрия)

19:45 "Олимпиакос" (Греция) - "Фрайбург" (Германия)

19:45 "Карабах" (Азербайджан) - "Нант" (Франция)

19:45 "Реал Сосьедад" (Испания) - "Омония" (Кипр)

19:45 "Шериф" (Молдова) - "Манчестер Юнайтед" (Англия)

19:45 "Трабзонспор" (Турция) - "Црвена Звезда" (Сербия)

22:00 "Рома" (Италия) - ХИК (Финляндия)

22:00 "Бетис" (Испания) - "Лудогорец" (Болгария)

22:00 "Буде-Глимт" (Норвегия) - "Цюрих" (Швейцария)

22:00 "Брага" (Португалия) - "Унион" (Германия)

22:00 "Динамо" (Киев, Украина) - АЕК (Кипр)

22:00 "Ренн" (Франция) - "Фенербахче" (Турция)

22:00 "Юнион" (Бельгия) - "Мальме" (Швеция)

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