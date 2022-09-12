Расписание матчей 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов

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Расписание матчей 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов

13 и 14 сентября состоятся матчи 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов

13 сентября

19:45 "Виктория Пльзень" (Чехия) - "Интер" (Италия)

19:45 "Спортинг" (Португалия) - "Тоттенхэм" (Англия)

22:00 "Байер" (Германия) - "Атлетико" (Испания)

22:00 "Бавария" (Германия) - "Барселона" (Испания)

22:00 "Порту" (Португалия) - "Брюгге" (Бельгия)

22:00 "Ливерпуль" (Англия) - "Аякс" (Нидерланды)

22:00 "Марсель" (Франция) - "Айнтрахт" (Германия)

14 сентября

19:45 "Милан" (Италия) - "Динамо" (Загреб, Хорватия)

19:45 "Шахтер" (Украина) - "Селтик" (Шотландия)

22:00 "Челси" (Англия) - "Ред Булл Зальцбург" (Австрия)

22:00 "Копенгаген" (Дания) - "Севилья" (Испания)

22:00 "Ювентус" (Италия) - "Бенфика" (Португалия)

22:00 "Маккаби" (Хайфа, Израиль) - ПСЖ (Франция)

22:00 "Манчестер Сити" (Англия) - "Боруссия" (Дортмунд, Германия)

22:00 "Рейнджерс" (Шотландия) - "Наполи" (Италия)

22:00 "Реал" (Испания) - "РБ Лейпциг" (Германия)

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