Расписание матчей 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов
13 и 14 сентября состоятся матчи 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов
13 сентября
19:45 "Виктория Пльзень" (Чехия) - "Интер" (Италия)
19:45 "Спортинг" (Португалия) - "Тоттенхэм" (Англия)
22:00 "Байер" (Германия) - "Атлетико" (Испания)
22:00 "Бавария" (Германия) - "Барселона" (Испания)
22:00 "Порту" (Португалия) - "Брюгге" (Бельгия)
22:00 "Ливерпуль" (Англия) - "Аякс" (Нидерланды)
22:00 "Марсель" (Франция) - "Айнтрахт" (Германия)
14 сентября
19:45 "Милан" (Италия) - "Динамо" (Загреб, Хорватия)
19:45 "Шахтер" (Украина) - "Селтик" (Шотландия)
22:00 "Челси" (Англия) - "Ред Булл Зальцбург" (Австрия)
22:00 "Копенгаген" (Дания) - "Севилья" (Испания)
22:00 "Ювентус" (Италия) - "Бенфика" (Португалия)
22:00 "Маккаби" (Хайфа, Израиль) - ПСЖ (Франция)
22:00 "Манчестер Сити" (Англия) - "Боруссия" (Дортмунд, Германия)
22:00 "Рейнджерс" (Шотландия) - "Наполи" (Италия)
22:00 "Реал" (Испания) - "РБ Лейпциг" (Германия)
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Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Арсенал Лондон
|6
|10
|2
|Боруссия Дортмунд
|6
|10
|3
|Осер
|6
|7
|4
|ПСВ
|6
|6
|Группа B
|М
|О
|1
|Валенсия
|6
|16
|2
|Базель
|6
|9
|3
|Ливерпуль
|6
|8
|4
|Спартак Москва
|6
|0
|Группа C
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|6
|9
|2
|Рома
|6
|9
|3
|АЕК
|6
|6
|4
|Генк
|6
|4
|Группа D
|М
|О
|1
|Интер Милан
|6
|11
|2
|Аякс
|6
|8
|3
|Лион
|6
|8
|4
|Русенборг
|6
|4
|Группа E
|М
|О
|1
|Ювентус
|6
|13
|2
|Ньюкасл Юнайтед
|6
|9
|3
|Динамо Киев
|6
|7
|4
|Фейеноорд
|6
|5
|Группа F
|М
|О
|1
|Манчестер Юнайтед
|6
|15
|2
|Байер Леверкузен
|6
|9
|3
|Маккаби Хайфа
|6
|7
|4
|Олимпиакос Пирей
|6
|4
|Группа G
|М
|О
|1
|Милан
|6
|12
|2
|Депортиво Ла-Корунья
|6
|12
|3
|Ланс
|6
|8
|4
|Бавария Мюнхен
|6
|2
|Группа H
|М
|О
|1
|Барселона
|6
|18
|2
|Локомотив Москва
|6
|7
|3
|Клуб Брюгге
|6
|5
|4
|Галатасарай
|6
|4