Расписание матчей 1-го тура группового этапа Лиги Конференций
8 сентября состоятся матчи 1-го тура группового этапа Лиги Конференций
19:45 "Хартс" (Шотландия) - "Истанбул Башакшехир" (Турция)
19:45 "Фиорентина" (Италия) - РФШ (Латвия)
19:45 "Андерлехт" (Бельгия) - "Силькеборг" (Дания)
19:45 "Вильярреал" (Испания) - "Лех" (Польша)
19:45 "Аустрия" (Австрия) - "Хапоэль" (Беэр-Шева, Израиль)
19:45 "Словацко" (Чехия) - "Партизан" (Сербия)
19:45 "Ницца" (Франция) - "Кельн" (Германия)
19:45 "Балкани" (Косово) - ЧФР (Румыния)
22:00 "Вест Хэм" (Англия) - "Стяуа" (Румыния)
22:00 "Вадуц" (Лихтенштейн) - "Аполлон" (Кипр)
22:00 "Днепр-1" (Украина) - АЗ (Нидерланды)
22:00 "Мольде" (Норвегия) - "Гент" (Бельгия)
22:00 "Шэмрок Роверс" (Ирландия) - "Юргорден" (Швеция)
22:00 "Сивасспор" (Турция) - "Славия" (Чехия)
22:00 "Базель" (Швейцария) - "Пюник" (Армения)
22:00 "Слован" (Словакия) - "Жальгирис" (Литва)
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Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Фейеноорд
|4
|7
|2
|Шальке
|4
|7
|3
|Базель
|4
|7
|4
|Ференцварош
|4
|4
|5
|Харт оф Мидлотиан
|4
|3
|Группа B
|М
|О
|1
|Атлетик Бильбао
|4
|9
|2
|Стяуа Бухарест
|4
|6
|3
|Парма
|4
|6
|4
|Бешикташ
|4
|4
|5
|Стандард Льеж
|4
|4
|Группа C
|М
|О
|1
|Днепр Днепропетровск
|4
|9
|2
|Реал Сарагоса
|4
|7
|3
|Аустрия Вена
|4
|7
|4
|Клуб Брюгге
|4
|5
|5
|Утрехт
|4
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Ньюкасл Юнайтед
|4
|10
|2
|Сошо
|4
|9
|3
|Спортинг Лиссабон
|4
|7
|4
|Паниониос
|4
|3
|5
|Динамо Тбилиси
|4
|0
|Группа E
|М
|О
|1
|Мидлсбро
|4
|9
|2
|Вильярреал
|4
|8
|3
|Партизан
|4
|5
|4
|Лацио
|4
|3
|5
|Айгалео ФК Афины
|4
|1
|Группа F
|М
|О
|1
|АЗ
|4
|9
|2
|Осер
|4
|7
|3
|Грацер АК
|4
|7
|4
|Рейнджерс
|4
|6
|5
|Амика
|4
|0
|Группа G
|М
|О
|1
|Штутгарт
|4
|9
|2
|Бенфика
|4
|9
|3
|Херенвен
|4
|7
|4
|Динамо Загреб
|4
|4
|5
|Беверен
|4
|0
|Группа H
|М
|О
|1
|Лилль
|4
|9
|2
|Севилья
|4
|7
|3
|Алемания Аахен
|4
|7
|4
|Зенит Санкт-Петербург
|4
|5
|5
|АЕК
|4
|0