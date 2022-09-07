Расписание матчей 1-го тура группового этапа Лиги Конференций

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Расписание матчей 1-го тура группового этапа Лиги Конференций

8 сентября состоятся матчи 1-го тура группового этапа Лиги Конференций

19:45 "Хартс" (Шотландия) - "Истанбул Башакшехир" (Турция)

19:45 "Фиорентина" (Италия) - РФШ (Латвия)

19:45 "Андерлехт" (Бельгия) - "Силькеборг" (Дания)

19:45 "Вильярреал" (Испания) - "Лех" (Польша)

19:45 "Аустрия" (Австрия) - "Хапоэль" (Беэр-Шева, Израиль)

19:45 "Словацко" (Чехия) - "Партизан" (Сербия)

19:45 "Ницца" (Франция) - "Кельн" (Германия)

19:45 "Балкани" (Косово) - ЧФР (Румыния)

22:00 "Вест Хэм" (Англия) - "Стяуа" (Румыния)

22:00 "Вадуц" (Лихтенштейн) - "Аполлон" (Кипр)

22:00 "Днепр-1" (Украина) - АЗ (Нидерланды)

22:00 "Мольде" (Норвегия) - "Гент" (Бельгия)

22:00 "Шэмрок Роверс" (Ирландия) - "Юргорден" (Швеция)

22:00 "Сивасспор" (Турция) - "Славия" (Чехия)

22:00 "Базель" (Швейцария) - "Пюник" (Армения)

22:00 "Слован" (Словакия) - "Жальгирис" (Литва)

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Расписание матчей 1-го тура группового этапа Лиги Европы

Расписание матчей 1-го тура группового этапа Лиги Европы

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Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Фейеноорд Фейеноорд 4 7
2 Шальке Шальке 4 7
3 Базель Базель 4 7
4 Ференцварош Ференцварош 4 4
5 Харт оф Мидлотиан Харт оф Мидлотиан 4 3
Группа B М О
1 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 4 9
2 Стяуа Бухарест Стяуа Бухарест 4 6
3 Парма Парма 4 6
4 Бешикташ Бешикташ 4 4
5 Стандард Льеж Стандард Льеж 4 4
Группа C М О
1 Днепр Днепропетровск Днепр Днепропетровск 4 9
2 Реал Сарагоса Реал Сарагоса 4 7
3 Аустрия Вена Аустрия Вена 4 7
4 Клуб Брюгге Клуб Брюгге 4 5
5 Утрехт Утрехт 4 0
Группа D М О
1 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 4 10
2 Сошо Сошо 4 9
3 Спортинг Лиссабон Спортинг Лиссабон 4 7
4 Паниониос Паниониос 4 3
5 Динамо Тбилиси Динамо Тбилиси 4 0
Группа E М О
1 Мидлсбро Мидлсбро 4 9
2 Вильярреал Вильярреал 4 8
3 Партизан Партизан 4 5
4 Лацио Лацио 4 3
5 Айгалео ФК Афины Айгалео ФК Афины 4 1
Группа F М О
1 АЗ АЗ 4 9
2 Осер Осер 4 7
3 Грацер АК Грацер АК 4 7
4 Рейнджерс Рейнджерс 4 6
5 Амика Амика 4 0
Группа G М О
1 Штутгарт Штутгарт 4 9
2 Бенфика Бенфика 4 9
3 Херенвен Херенвен 4 7
4 Динамо Загреб Динамо Загреб 4 4
5 Беверен Беверен 4 0
Группа H М О
1 Лилль Лилль 4 9
2 Севилья Севилья 4 7
3 Алемания Аахен Алемания Аахен 4 7
4 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 4 5
5 АЕК АЕК 4 0
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