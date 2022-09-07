Расписание матчей 1-го тура группового этапа Лиги Европы
8 сентября состоятся 16 матчей 1-го тура группового этапа Лиги Европы.
19:45 "Цюрих" (Швейцария) - "Арсенал" (Англия)
19:45 ПСВ (Нидерланды) - "Буде-Глимт" (Норвегия)
19:45 АЕК (Кипр) - "Ренн" (Франция)
19:45 "Фенербахче" (Турция) - "Динамо" (Киев, Украина)
19:45 ХИК (Финляндия) - "Бетис" (Испания)
19:45 "Лудогорец" (Болгария) - "Рома" (Италия)
19:45 "Мальме" (Швеция) - "Брага" (Португалия)
19:45 "Унион" (Германия) - "Юнион" (Бельгия)
22:00 "Омония" (Кипр) - "Шериф" (Молдова)
22:00 "Манчестер Юнайтед" (Англия) - "Реал Сосьедад" (Испания)
22:00 "Лацио" (Италия) - "Фейеноорд" (Нидерланды)
22:00 "Штурм" (Австрия) - "Мидтъюлланд" (Дания)
22:00 "Нант" (Франция) - "Олимпиакос" (Греция)
22:00 "Фрайбург" (Германия) - "Карабах" (Азербайджан"
22:00 "Црвена Звезда" (Сербия) - "Монако" (Монако)
22:00 "Ференцварош" (Венгрия) - "Трабзонспор" (Турция).
Не пропустите: Роналду попал в заявку "МЮ" на Лигу Европы.
Лента новостей
-
В "Барселоне" ответили на слухи об интересе к российскому футболисту
-
Появились подробности травмы Бензема в матче Лиги чемпионов
-
Тренера "Лейпцига" могут уволить после разгрома от "Шахтера"
-
Азар забил в Лиге чемпионов впервые с 2020 года
-
Холанд значительно превзошел Месси и Роналду по результативности в ЛЧ
-
Расписание матчей 1-го тура группового этапа Лиги Конференций
-
Расписание матчей 1-го тура группового этапа Лиги Европы
-
Главные новости дня: 6 сентября
-
Крупные победы "Реала", "Ман Сити" и "Шахтера", позор "Челси": результаты Лиги чемпионов 6 сентября
-
"Бенфика" обыграла израильский клуб в Лиге чемпионов
-
"Милан" не сумел победить в 1-м туре Лиги чемпионов
-
ПСЖ победил "Ювентус" в матче ЛЧ
-
"Реал" разгромил "Селтик" в матче Лиги чемпионов
-
"Манчестер Сити" уничтожил "Севилью" в Лиге чемпионов
-
"Шахтер" сенсационно разгромил "РБ Лейпциг"
-
Ванда Нара нашла новый клуб для Икарди
-
Раньери может возглавить клуб Серии А
-
В "Реале" выбрали футболиста, который займет освободившееся место в заявке благодаря Винисиусу
-
Алаба назвал причину ухода Каземиро из "Реала"
-
Конте жестко раскритиковал календарь матчей "Тоттенхэма"
Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Фейеноорд
|4
|7
|2
|Шальке
|4
|7
|3
|Базель
|4
|7
|4
|Ференцварош
|4
|4
|5
|Харт оф Мидлотиан
|4
|3
|Группа B
|М
|О
|1
|Атлетик Бильбао
|4
|9
|2
|Стяуа Бухарест
|4
|6
|3
|Парма
|4
|6
|4
|Бешикташ
|4
|4
|5
|Стандард Льеж
|4
|4
|Группа C
|М
|О
|1
|Днепр Днепропетровск
|4
|9
|2
|Реал Сарагоса
|4
|7
|3
|Аустрия Вена
|4
|7
|4
|Клуб Брюгге
|4
|5
|5
|Утрехт
|4
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Ньюкасл Юнайтед
|4
|10
|2
|Сошо
|4
|9
|3
|Спортинг Лиссабон
|4
|7
|4
|Паниониос
|4
|3
|5
|Динамо Тбилиси
|4
|0
|Группа E
|М
|О
|1
|Мидлсбро
|4
|9
|2
|Вильярреал
|4
|8
|3
|Партизан
|4
|5
|4
|Лацио
|4
|3
|5
|Айгалео ФК Афины
|4
|1
|Группа F
|М
|О
|1
|АЗ
|4
|9
|2
|Осер
|4
|7
|3
|Грацер АК
|4
|7
|4
|Рейнджерс
|4
|6
|5
|Амика
|4
|0
|Группа G
|М
|О
|1
|Штутгарт
|4
|9
|2
|Бенфика
|4
|9
|3
|Херенвен
|4
|7
|4
|Динамо Загреб
|4
|4
|5
|Беверен
|4
|0
|Группа H
|М
|О
|1
|Лилль
|4
|9
|2
|Севилья
|4
|7
|3
|Алемания Аахен
|4
|7
|4
|Зенит Санкт-Петербург
|4
|5
|5
|АЕК
|4
|0