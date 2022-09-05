Расписание матчей 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов
6 и 7 сентября состоятся матчи 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
6 сентября
19:45 "Динамо" Загреб - "Челси"
19:45 "Боруссия" Дортмунд - "Копенгаген"
22:00 "Ред Булл Зальцбург" - "Милан"
22:00 "Селтик" - "Реал"
22:00 "РБ Лейпциг" - "Шахтер"
22:00 "Севилья" - "Манчестер Сити"
22:00 ПСЖ - "Ювентус"
22:00 "Бенфика" - "Маккаби" Хайфа
7 сентября
"Аякс" - "Рейнджерс"
"Айнтрахт" - "Спортинг"
"Наполи" - "Ливерпуль"
"Брюгге" - "Байер"
"Атлетико" - "Порту"
"Барселона" - "Виктория Пльзень"
"Интер" - "Бавария"
"Тоттенхэм" - "Марсель".
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Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Арсенал Лондон
|6
|10
|2
|Боруссия Дортмунд
|6
|10
|3
|Осер
|6
|7
|4
|ПСВ
|6
|6
|Группа B
|М
|О
|1
|Валенсия
|6
|16
|2
|Базель
|6
|9
|3
|Ливерпуль
|6
|8
|4
|Спартак Москва
|6
|0
|Группа C
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|6
|9
|2
|Рома
|6
|9
|3
|АЕК
|6
|6
|4
|Генк
|6
|4
|Группа D
|М
|О
|1
|Интер Милан
|6
|11
|2
|Аякс
|6
|8
|3
|Лион
|6
|8
|4
|Русенборг
|6
|4
|Группа E
|М
|О
|1
|Ювентус
|6
|13
|2
|Ньюкасл Юнайтед
|6
|9
|3
|Динамо Киев
|6
|7
|4
|Фейеноорд
|6
|5
|Группа F
|М
|О
|1
|Манчестер Юнайтед
|6
|15
|2
|Байер Леверкузен
|6
|9
|3
|Маккаби Хайфа
|6
|7
|4
|Олимпиакос Пирей
|6
|4
|Группа G
|М
|О
|1
|Милан
|6
|12
|2
|Депортиво Ла-Корунья
|6
|12
|3
|Ланс
|6
|8
|4
|Бавария Мюнхен
|6
|2
|Группа H
|М
|О
|1
|Барселона
|6
|18
|2
|Локомотив Москва
|6
|7
|3
|Клуб Брюгге
|6
|5
|4
|Галатасарай
|6
|4