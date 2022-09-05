Расписание матчей 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов

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Расписание матчей 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов

6 и 7 сентября состоятся матчи 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

6 сентября

19:45 "Динамо" Загреб - "Челси"

19:45 "Боруссия" Дортмунд - "Копенгаген"

22:00 "Ред Булл Зальцбург" - "Милан"

22:00 "Селтик" - "Реал"

22:00 "РБ Лейпциг" - "Шахтер"

22:00 "Севилья" - "Манчестер Сити"

22:00 ПСЖ - "Ювентус"

22:00 "Бенфика" - "Маккаби" Хайфа

7 сентября

"Аякс" - "Рейнджерс"

"Айнтрахт" - "Спортинг"

"Наполи" - "Ливерпуль"

"Брюгге" - "Байер"

"Атлетико" - "Порту"

"Барселона" - "Виктория Пльзень"

"Интер" - "Бавария"

"Тоттенхэм" - "Марсель".

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