Расписание матчей 1-го тура АПЛ

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Расписание матчей 1-го тура АПЛ

Стало известно расписание матчей 1-го тура чемпионата Англии.

Премьер-лига стартует в пятницу, 5 августа матчем между лондонскими клубами "Кристал Пэлас" и "Арсенал".

1 тур

5 августа

"Кристал Пэлас" – "Арсенал"

6 августа

"Фулхэм" – "Ливерпуль"

"Борнмут" – "Астон Вилла"

"Лидс" – "Вулверхэмптон"

"Лестер" – "Брентфорд"

"Ньюкасл" – "Ноттингем Форест"

"Тоттенхэм" – "Саутгемптон"

"Эвертон" - "Челси"

7 августа

"Манчестер Юнайтед" – "Брайтон"

"Вест Хэм" – "Манчестер Сити".

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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