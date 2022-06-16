Расписание матчей 1-го тура АПЛ
Стало известно расписание матчей 1-го тура чемпионата Англии.
Премьер-лига стартует в пятницу, 5 августа матчем между лондонскими клубами "Кристал Пэлас" и "Арсенал".
1 тур
5 августа
"Кристал Пэлас" – "Арсенал"
6 августа
"Фулхэм" – "Ливерпуль"
"Борнмут" – "Астон Вилла"
"Лидс" – "Вулверхэмптон"
"Лестер" – "Брентфорд"
"Ньюкасл" – "Ноттингем Форест"
"Тоттенхэм" – "Саутгемптон"
"Эвертон" - "Челси"
7 августа
"Манчестер Юнайтед" – "Брайтон"
"Вест Хэм" – "Манчестер Сити".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18