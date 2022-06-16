Расписание матчей 1-го тура АПЛ

Стало известно расписание матчей 1-го тура чемпионата Англии.

Премьер-лига стартует в пятницу, 5 августа матчем между лондонскими клубами "Кристал Пэлас" и "Арсенал".

1 тур

5 августа

"Кристал Пэлас" – "Арсенал"

6 августа

"Фулхэм" – "Ливерпуль"

"Борнмут" – "Астон Вилла"

"Лидс" – "Вулверхэмптон"

"Лестер" – "Брентфорд"

"Ньюкасл" – "Ноттингем Форест"

"Тоттенхэм" – "Саутгемптон"

"Эвертон" - "Челси"

7 августа

"Манчестер Юнайтед" – "Брайтон"

"Вест Хэм" – "Манчестер Сити".

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