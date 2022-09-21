Раноккья покинул "Монцу", проведя за клуб два матча

Фото: сайт "Монцы"/Автор неизвестен

34-летний защитник Андреа Раноккья покинул "Монцу".

Как пишет официальный сайт клуба, стороны расторгли контракт по обоюдному согласию.

Раноккья перебрался в стан новичка Серии А в июне. В нынешнем сезоне он провел два матча.

С августа опытный футболист не появлялся на поле из-за травмы.

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