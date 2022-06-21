Раноккия перешел в клуб Берлускони
Фото: сайт "Монцы"/Автор неизвестен
Защитник "Интера" Андреа Раноккия перешел в "Монцу", сообщает официальный сайт клуба.
Футболист достался "Монце", которая принадлежит Сильвио Берлускони, бесплатно, так как его контракт с миланским клубом истекает в конце июня.
34-летний Раноккия выступал за "Интер" с 2010 года. Всего он провел за клуб 223 матча, забил 14 голов и отдал пять результативных передач. Сдавался в аренду "Дженоа", "Сампдории" и "Халлу". Ранее играл за "Ареццо", "Дженоа" и "Бари". За сборную Италии сыграл 21 матч. Чемпион Италии, 2-кратный обладатель Кубка Италии, обладатель Суперкубка Италии.
Не пропустите: "Интер" подпишет талантливого защитника. | https://dailysports.net
Комментарии
Лента новостей
-
Президент ПСЖ рассказал, почему не продал Мбаппе в "Реал"
-
Годин определился с новым клубом
-
"Реал" хочет купить молодого французского форварда
-
"Вест Хэм" вступил в борьбу за Эриксена
-
В "Фенербахче" отреагировали на слухи о подписании Дзюбы
-
"Интер" продлил контракт с главным тренером: названы условия
-
"Манчестер Сити" шокировал "Барселону" ценой на Бернарду Силву
-
"Манчестер Сити" вступил в борьбу за лидера "Милана"
-
"Тоттенхэм" может перехватить трансферную цель "Баварии"
-
"Челси" хочет купить одного из лидеров "Реала"
-
"Ньюкасл" нацелился на брата Азара
-
Эриксен отказал "Манчестер Юнайтед"
-
Раноккия перешел в клуб Берлускони
-
"Арсенал" купил одного из лидеров "Порту"
-
Гетце вернулся в Бундеслигу
-
Тевес начал тренерскую карьеру и возглавил первый клуб
-
Названы условия контракта Дзюбы с "Фенербахче"
-
"Спартак" готовит трансфер защитника "Урала"
-
В РФС жестко ответили на решение ФИФА по легионерам в России
-
Крицюк официально покинул "Зенит" и нашел новый клуб
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17