Раноккия перешел в клуб Берлускони

Фото: сайт "Монцы"/Автор неизвестен

Защитник "Интера" Андреа Раноккия перешел в "Монцу", сообщает официальный сайт клуба.

Футболист достался "Монце", которая принадлежит Сильвио Берлускони, бесплатно, так как его контракт с миланским клубом истекает в конце июня.

34-летний Раноккия выступал за "Интер" с 2010 года. Всего он провел за клуб 223 матча, забил 14 голов и отдал пять результативных передач. Сдавался в аренду "Дженоа", "Сампдории" и "Халлу". Ранее играл за "Ареццо", "Дженоа" и "Бари". За сборную Италии сыграл 21 матч. Чемпион Италии, 2-кратный обладатель Кубка Италии, обладатель Суперкубка Италии.

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