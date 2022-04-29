Рангник ярко высказался о Роналду

Фото: твиттер Криштиану Роналду/Автор неизвестен

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Ральф Рангник поделился мнением об игре португальского нападающего Криштиану Роналду в матче 37-го тура чемпионата Англии с "Челси" (1:1). В этой встрече форвард забил гол.

"Дело не только в голе Роналду, но и в целом в его отношении к делу в возрасте 37 лет. Для такого возраста это ненормально. Он все еще может быть полезен команде, когда показывает такую игру. Решение по Криштиану примет тен Хаг, но в матче с "Челси" он сыграл здорово", - приводит слова Рангника ВВС.

В нынешнем сезоне 37-летний Роналду провел 37 матчей во всех турнирах, забил 23 гола и отдал три результативные передачи. Его контракт с "Манчестер Юнайтед" действует до лета 2023 года.

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