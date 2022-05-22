Рангник высказался о проблемах Роналду в игре без мяча

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Рангник высказался о проблемах Роналду в игре без мяча

Фото: твиттер Роналду\Автор неизвестен

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Ральф Рангник рассказал о проблемах своей команды в прессинге. Особое внимание специалист уделил Криштиану Роналду.

"На каком-то этапе, даже когда мы играли, к примеру, против "Ньюкасла" или "Норвича", мы просто поняли, что это сложно. Предсезонки не было, мы не особо могли развивать физическую форму и повышать уровень команды.

Но поверьте, я сильнее всех разочарован и недоволен этим. В какой-то момент пришлось искать компромиссы: атаковать чуть глубже, думая, как сделать так, чтобы наши атакующие футболисты занимали правильные позиции.

Криштиану забил несколько голов, но все-таки Криштиану – не монстр прессинга. Я не виню его за это, он отлично играл в тех матчах. Это не тот игрок, который кричит: "Ура, мяч у другой команды, как же нам его отобрать?" Даже в молодости он таким не был.

То же самое и с несколькими другими футболистами, так что на каком-то этапе нам пришлось идти на компромиссы. Вероятно, мы допустили слишком много компромиссов – это тоже возможно. Но, как я уже сказал, нам так и не удалось найти нужный баланс между действиями с мячом и без него. 

Даже когда мы владели мячом, мы не создавали так много моментов, как могли", - сказал немецкий специалист.

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