Рангник возглавил европейскую сборную
Фото: сайт сборной Австрии/Автор неизвестен
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Ральф Рангник возглавил сборную Австрии, сообщается на официальном сайте австрийского футбольного союза.
Немецкий специалист заключил контракт до лета 2024 года. По окончания нынешнего сезона Рангник покинет пост наставника манкунианцев, но останется в структуре клуба. При этом он будет совмещать работу в сборной Австрии.
63-летний Рангник ранее тренировал "Корб", "Ройтлинген", "Ульм", "Штутгарт", "Ганновер", "Шальке", "Хоффенхайм", вновь "Шальке" и "РБ Лейпциг".
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|27
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|27
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|5
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|Шеффилд Юнайтед
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|Вулверхэмптон
|27
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|9
|Арсенал Лондон
|27
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|Бернли
|27
|37
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|27
|36
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|Саутгемптон
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|Ньюкасл Юнайтед
|27
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|Брайтон & Хоув Альбион
|27
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|16
|Борнмут
|27
|26
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|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
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|27
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