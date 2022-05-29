Рангник установил антирекорд "Манчестер Юнайтед"

Фото: твиттер "Манчестер Юнайтед"/Автор неизвестен

Бывший главный тренер "Манчестер Юнайтед" Ральф Рангник установил антирекорд клуба.

Под руководством немецкого специалиста английский клуб выиграл лишь 42% матчей и набирал в среднем 1,5 очка за поединок. Данные показатели являются худшими для клуба за время существования Премьер-лиги.

63-летний Рангник тренировал "Манчестер Юнайтед" с ноября 2021 года. Под его руководством манкунианцы заняли шестое место в Премьер-лиге и завоевали путевку в Лигу Европы.

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