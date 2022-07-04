Рангник пытался избавиться от Роналду зимой

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Рангник пытался избавиться от Роналду зимой

Фото: твиттер Криштиану Роналду/Автор неизвестен

Бывший главный тренер "Манчестер Юнайтед" Ральф Рангник в минувшее зимнее трансферное окно хотел избавиться от португальского нападающего Криштиану Роналду, сообщает The Athletic.

По сведениям источника, немецкий специалист подавал соответствующие письменные запросы руководству клуба. Рангник полагал, что клубу необходима перестройка атакующей линии. Также тренера не устраивала работа португальца в прессинге.

В прошлом сезоне 37-летний Роналду провел 39 матчей во всех турнирах, забил 24 гола и отдал 3 результативные передачи. Его контракт с "Манчестер Юнайтед" действует до лета 2023 года.

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