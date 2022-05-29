Рангник покинул "Манчестер Юнайтед"

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Рангник покинул "Манчестер Юнайтед"

Фото: сайт "Манчестер Юнайтед"/Автор неизвестен

Пресс-служба "Манчестер Юнайтед" на официальном сайте объявила об уходе из клуба главного тренера Ральфа Рангника.

Изначально планировалось, что немецкий специалист покинет пост наставника летом, но останется в клубе на должности консультанта. Впрочем, руководство английского клуба приняло решение расстаться с Рангником, так как он возглавит сборную Австрии.

63-летний Рангник тренировал "Манчестер Юнайтед" с ноября 2021 года. Под его руководством манкунианцы заняли шестое место в Премьер-лиге и завоевали путевку в Лигу Европы.

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