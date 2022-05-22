Рангник назвал причину провала "Манчестер Юнайтед" в этом сезоне

Фото: сайт "Манчестер Юнайтед"/Автор неизвестен

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Ральф Рангник поделился мнением об итогам сезона для своей команды. Манкунианцы заняли шестое место в чемпионате Англии и пробились в Лигу Европы.

"Нас ждет большая работа, но я настроен оптимистично. С новым тренером, руководством и скаутами мы сможем усилить команду, и привлечь сильных футболистов. Надеюсь, что "Манчестер Юнайтед" вернется в топ-4.

К сожалению, у меня не было предсезонной подготовки с "МЮ", нам не удалось усилить состав. Поначалу мы играли хорошо, но затем на нас повлиял вылет из Лиги чемпионов. После этого мы стали играть недостаточно агрессивно, и наш уровень уровень выступлений снизился", – приводятся слова Рангника на официальном сайте английского клуба.

Не пропустите: "Манчестер Сити" стал чемпионом Англии. | https://dailysports.net