Рангник назвал причину провала "Манчестер Юнайтед" в этом сезоне
Фото: сайт "Манчестер Юнайтед"/Автор неизвестен
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Ральф Рангник поделился мнением об итогам сезона для своей команды. Манкунианцы заняли шестое место в чемпионате Англии и пробились в Лигу Европы.
"Нас ждет большая работа, но я настроен оптимистично. С новым тренером, руководством и скаутами мы сможем усилить команду, и привлечь сильных футболистов. Надеюсь, что "Манчестер Юнайтед" вернется в топ-4.
К сожалению, у меня не было предсезонной подготовки с "МЮ", нам не удалось усилить состав. Поначалу мы играли хорошо, но затем на нас повлиял вылет из Лиги чемпионов. После этого мы стали играть недостаточно агрессивно, и наш уровень уровень выступлений снизился", – приводятся слова Рангника на официальном сайте английского клуба.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18