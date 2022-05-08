Рангник назвал причину позорного поражения "МЮ" в матче с "Брайтоном"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Ральф Рангник прокомментировал поражение своей команды в матче 36-го тура чемпионата Англии с "Брайтоном" (0:4).

"В последние 15-20 минут мы были надежны в обороне, когда перешли на игру в три защитника. Впрочем, этого было недостаточно. Наша проблема в том, что мы не умеем защищаться всей командой. Дело не в игровых качествах отдельных игроков.

Для выхода в Лигу Европы нам нужно набрать 1 или 3 очка, поэтому мы должны сыграть иначе", - приводит слова Рангника ВВС.

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