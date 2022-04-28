Рангник близок к новому назначению

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Рангник близок к новому назначению

Фото: твиттер "Манчестер Юнайтед"/Автор неизвестен
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Ральф Рангник в ближайшее время возглавит сборную Австрии, сообщает Kurier.

По сведениям источника, о назначении немецкого специалиста может быть назначено уже завтра, 29 апреля.

Напомним, что 63-летний Рангник точно покинет "Манчестер Юнайтед" по окончании сезона. Вместо него тренировать клуб будет голландец Эрик тен Хаг.

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