Раньери назвал главную причину неудач "Ювентуса"

Фото: твиттер Клаудио Раньери/Автор неизвестен

Известный итальянский тренер Клаудио Раньери высказался о неудачном старте сезона для туринского "Ювентуса", которым он руководил в свое время.

Напомним, что после 7 туров Серии А "Юве" идет на 8-м месте турнирной таблицы.

"Мне кажется, это команда без энтузиазма и со слишком многими страхами. Странно видеть команду Аллегри в таком состоянии.

Я вижу кризис талантов, мы живем в эпоху, когда трудно поддерживать сегодняшние ритмы. В итальянских футбольных школах ситуация весьма непростая, и семьи несут значительные расходы за то, чтобы их дети играли. но надо сказать, что таланты не всегда рождаются, и это справедливо и для других стран", – сказал он.

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