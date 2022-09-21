Раньери назвал главную причину неудач "Ювентуса"
Фото: твиттер Клаудио Раньери/Автор неизвестен
Известный итальянский тренер Клаудио Раньери высказался о неудачном старте сезона для туринского "Ювентуса", которым он руководил в свое время.
Напомним, что после 7 туров Серии А "Юве" идет на 8-м месте турнирной таблицы.
"Мне кажется, это команда без энтузиазма и со слишком многими страхами. Странно видеть команду Аллегри в таком состоянии.
Я вижу кризис талантов, мы живем в эпоху, когда трудно поддерживать сегодняшние ритмы. В итальянских футбольных школах ситуация весьма непростая, и семьи несут значительные расходы за то, чтобы их дети играли. но надо сказать, что таланты не всегда рождаются, и это справедливо и для других стран", – сказал он.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17