Раньери может возглавить клуб Серии А

Фото: твиттер Клаудио Раньери/Автор неизвестен

Новым главным тренером "Болоньи" может стать Клаудио Раньери, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По сведениям источника, опытнейший наставник является фаворитом в борьбе за пост наставника болонцев, которые ранее отправили в отставку Синишу Михайловича.

70-летний Раньери ранее тренировал такие известные клубы, как "Наполи", "Фиорентина", "Валенсия", "Атлетико", "Челси", "Ювентус", "Рома", "Интер", "Монако" и "Лестер", а также сборную Греции.

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