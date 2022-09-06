Раньери может возглавить клуб Серии А
Фото: твиттер Клаудио Раньери/Автор неизвестен
Новым главным тренером "Болоньи" может стать Клаудио Раньери, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.
По сведениям источника, опытнейший наставник является фаворитом в борьбе за пост наставника болонцев, которые ранее отправили в отставку Синишу Михайловича.
70-летний Раньери ранее тренировал такие известные клубы, как "Наполи", "Фиорентина", "Валенсия", "Атлетико", "Челси", "Ювентус", "Рома", "Интер", "Монако" и "Лестер", а также сборную Греции.
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|2
|Лацио
|26
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|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17