Фото: твиттер Серхио Рамоса/Автор неизвестен

Защитнику "ПСЖ" Серхио Рамосу грозит длительная дисквалификация за оскорбление судьи в матче Лиги 1 с "Реймсом" (0:0).

Испанец в течение минуты получил желтую и красную карточки за споры с судьей Пьером Геллустом.

Как пишет RMC Sport, арбитр встречи в отчете после матча указал, что футболист протестовал против его решений.

Позже по кадрам телеканала Canal+ удалось установить, что Рамос назвал судью "ублюдком".

За такое поведение Рамему су грозит дисквалификация на срок от 2 до 7 матчей.

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