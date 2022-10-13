Рамоса простили: назван срок дисквалификации футболиста за оскорбление судьи
Фото: твиттер Серхио Рамоса/Автор неизвестен
Защитник "ПСЖ" Серхио Рамос дисквалифицирован на два матча чемпионата Франции.
По данным местной прессы, отстранение на еще один матч носит условный характер.
Испанца наказали за поведение в первом тайме встречи с "Реймсом" (0:0). Тогда звездный футболист хотел опротестовать решение главного арбитра матча Пьера Геллуста, за что получил две желтых карточки подряд.
Позже стало известно, что Рамос назвал арбитра "ублюдком", за что его могли дисквалифицировать на более длительный срок.
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|Команда
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|1
|ПСЖ
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|28
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|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13