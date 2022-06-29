Рамос пытался перехватить "Золотой мяч" у Месси в 2019 году

Теги реал мадридпсжлионель мессисерхио рамосзолотой мяч

Рамос пытался перехватить "Золотой мяч" у Месси в 2019 году

Фото: твиттер Серхио Рамоса/Автор неизвестен

Защитник "Пари Сен-Жермен" Серхио Рамос в 2019 году, когда он выступал за "Реал", просил президента Королевской испанской футбольной федерации Луиса Рубиалеса помочь ему выиграть "Золотой мяч", сообщает El Confidencial.

По сведениям источника, футболист звонил Рубиалесу с данной просьбой. El Confidencial опубликовало аудиозаписи разговора. 

"Добрый вечер, Руби. Надеюсь, что у тебя и твоей семьи все отлично. Я никогда ни о чем тебя не просил, но сейчас у меня есть просьба. Я считаю, что этот год был особенным для меня, поэтому прошу тебя задействовать связи в УЕФА, чтобы я получил "Золотой мяч". Я буду благодарен тебе всю свою жизнь. Это не просто мое желание, это то, что заслуживает испанский футбол", - сказал Рамос.

Напомним, что в 2019 году обладателем "Золотого мяч" стал Лионель Месси

Не пропустите: Зидан назвал фаворита в борьбе за "Золотой мяч". | https://dailysports.net
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Главные новости дня: 29 июня

Главные новости дня: 29 июня

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов