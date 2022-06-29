Рамос пытался перехватить "Золотой мяч" у Месси в 2019 году

Фото: твиттер Серхио Рамоса/Автор неизвестен

Защитник "Пари Сен-Жермен" Серхио Рамос в 2019 году, когда он выступал за "Реал", просил президента Королевской испанской футбольной федерации Луиса Рубиалеса помочь ему выиграть "Золотой мяч", сообщает El Confidencial.

По сведениям источника, футболист звонил Рубиалесу с данной просьбой. El Confidencial опубликовало аудиозаписи разговора.

"Добрый вечер, Руби. Надеюсь, что у тебя и твоей семьи все отлично. Я никогда ни о чем тебя не просил, но сейчас у меня есть просьба. Я считаю, что этот год был особенным для меня, поэтому прошу тебя задействовать связи в УЕФА, чтобы я получил "Золотой мяч". Я буду благодарен тебе всю свою жизнь. Это не просто мое желание, это то, что заслуживает испанский футбол", - сказал Рамос.

Напомним, что в 2019 году обладателем "Золотого мяч" стал Лионель Месси.

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