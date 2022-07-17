Фото: твиттер Ярослава Ракицкого/Автор неизвестен

Бывший футболист "Зенита" Ярослав Ракицкий вернется в "Шахтер" в ближайшие дни.

Как сообщили СМИ, донецкий клуб объявит о переходе 32-летнего защитника официально.

При этом детали соглашения Ракицкого пока неизвестны.

Ракицкий играл за клуб до января 2019 года, а затем перешел в "Зенит". Всего за украинскую команду он провел 325 матчей.

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