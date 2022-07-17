Ракицкий вернется в "Шахтер" в ближайшие дни
Фото: твиттер Ярослава Ракицкого/Автор неизвестен
Бывший футболист "Зенита" Ярослав Ракицкий вернется в "Шахтер" в ближайшие дни.
Как сообщили СМИ, донецкий клуб объявит о переходе 32-летнего защитника официально.
При этом детали соглашения Ракицкого пока неизвестны.
Ракицкий играл за клуб до января 2019 года, а затем перешел в "Зенит". Всего за украинскую команду он провел 325 матчей.
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|Команда
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|Десна Чернигов
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|Колос Ковалёвка
|21
|26
|7
|Мариуполь
|21
|25
|8
|Dnipro-1
|21
|22
|9
|Львов
|22
|20
|10
|Ворскла
|22
|20
|11
|Олимпик Донецк
|22
|18
|12
|Карпаты Львов
|22
|13