Ракицкий может перейти в турецкий клуб

Фото: твиттер Ярослава Ракицкого/Автор неизвестен

Бывший защитник сборной Украины Ярослав Ракицкий перейдет в "Адана Демирспор", сообщает Milliyet.

По сведениям источника, турецкий клуб практически договорился с футболистом по условиям личного контракта. Украинец является свободным агентом, поэтому перейдет в новый клуб бесплатно.

Ранее сообщалось, что 32-летний Ракицкий может перейти в "Шахтер".

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