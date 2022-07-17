Ракицкий может перейти в турецкий клуб
Фото: твиттер Ярослава Ракицкого/Автор неизвестен
Бывший защитник сборной Украины Ярослав Ракицкий перейдет в "Адана Демирспор", сообщает Milliyet.
По сведениям источника, турецкий клуб практически договорился с футболистом по условиям личного контракта. Украинец является свободным агентом, поэтому перейдет в новый клуб бесплатно.
Ранее сообщалось, что 32-летний Ракицкий может перейти в "Шахтер".
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