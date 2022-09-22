Рак яичек обнаружили у еще одного игрока Бундеслиги

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Рак яичек обнаружили у еще одного игрока Бундеслиги

Фото: сайт "Герты"/Автор неизвестен

У 28-летнего форварда "Герты" Жана-Поля Боэтьюса выявили опухоль в яичках, информирует пресс-служба клуба.

В связи с этим голландец вынужден немедленно приостанавливать карьеру и готовиться к операции.

В клубе уже заявили, что будут всячески поддерживать игрока и в будущем предоставлять основную информацию о его состоянии.

За новый клуб Боэтьюс сыграл 6 матчей. До этого он играл за "Майнц".

Напомним, в июле такой же диагноз услышал новичок "Борусии" Себастьян Алле.

Читайте: У звездного новичка "Боруссии" выявили опухоль яичка | https://dailysports.net
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