Фото: твиттер "Челси"/Автор неизвестен

Нападающий "Манчестер Сити" Рахим Стерлинг перешел в "Челси".

Ранее сообщалось, что "Челси" заплатит за форварда порядка 50 миллионов евро. Эта сумма может вырасти еще на 12 миллионов за счет бонусов.

27-летний Стерлинг выступал за "Манчестер Сити" с 2015 года. Всего он провел за клуб 337 матчей во всех турнирах, забил 131 гол и отдал 94 результативные передачи. Ранее играл за "Ливерпуль". За сборную Англии сыграл 77 матчей и забил 19 мячей. 4-кратный чемпион Англии, обладатель Кубка Англии, 4-кратный обладатель Кубка английской, обладатель Суперкубка Англии.

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