Фото: твиттер Рафиньи Диаса/Автор неизвестен

Бразильский полузащитник "Лидса" Рафинья Диас все еще надеется на переход в "Барселону", сообщает Diario Sport.

По сведениям источника, футболист ожидает, что каталонский клуб сумеет договориться с "Лидсом" по его трансферу. Из-за этого бразилец не дает согласия на переход в "Арсенал".

В минувшем сезоне 25-летний Рафинья провел за "Лидс" 36 матчей во всех турнирах, забил 11 голов и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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