Рафинья Диас перешел в "Барселону"

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Рафинья Диас перешел в "Барселону"

Фото: сайт "Барселоны"/Автор неизвестен

Пресс-служба "Барселоны" на официальном сайте объявила о переходе бразильского полузащитника Рафиньи Диаса.

Сумма трансфера составила 58 миллионов евро и она может вырасти еще на 10 миллионов за счет бонусов. Футболист заключил с каталонским клубом контракт до лета 2027 года.

25-летний Рафинья выступал за "Лидс" с 2020 года. Всего он провел за клуб 67 матчей во всех турнирах, забил 17 голов и отдал 12 результативных передач. Ранее играл за "Аваи", "Виторию Гимарайнш", "Спортинг" и "Ренн". За сборную Бразилии сыграл девять матчей и забил три гола.

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