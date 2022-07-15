Рафинья Диас перешел в "Барселону"
Фото: сайт "Барселоны"/Автор неизвестен
Пресс-служба "Барселоны" на официальном сайте объявила о переходе бразильского полузащитника Рафиньи Диаса.
Сумма трансфера составила 58 миллионов евро и она может вырасти еще на 10 миллионов за счет бонусов. Футболист заключил с каталонским клубом контракт до лета 2027 года.
25-летний Рафинья выступал за "Лидс" с 2020 года. Всего он провел за клуб 67 матчей во всех турнирах, забил 17 голов и отдал 12 результативных передач. Ранее играл за "Аваи", "Виторию Гимарайнш", "Спортинг" и "Ренн". За сборную Бразилии сыграл девять матчей и забил три гола.
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