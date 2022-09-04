Рафинья Алькантара перебрался чемпионат Катара

Фото: сайт "Аль-Араби"/Автор неизвестен

Полузащитник "ПСЖ" Рафинья Алькантара продолжит карьеру в чемпионате Катара.

Опытный бразильский футболист подписал контракт с местным клубом "Аль-Араби".

Соглашение рассчитано на 2 года, в новой команде футболист взял 10-й номер.

По информации журналиста Фабрицио Романо, футболист перешел в клуб из Дохи бесплатно.

В прошлом сезоне Рафинья играл в аренде за "Реал Сосьедад".

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