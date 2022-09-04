Рафинья Алькантара перебрался чемпионат Катара
Фото: сайт "Аль-Араби"/Автор неизвестен
Полузащитник "ПСЖ" Рафинья Алькантара продолжит карьеру в чемпионате Катара.
Опытный бразильский футболист подписал контракт с местным клубом "Аль-Араби".
Соглашение рассчитано на 2 года, в новой команде футболист взял 10-й номер.
По информации журналиста Фабрицио Романо, футболист перешел в клуб из Дохи бесплатно.
В прошлом сезоне Рафинья играл в аренде за "Реал Сосьедад".
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|Лион
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|Монпелье
|28
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|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
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|Бордо
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|13
|Нант
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|Дижон
|28
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|28
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|28
|27
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