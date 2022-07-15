Рафа Маркес возглавил вторую команду "Барселоны"

Фото: сайт "Барселоны"/Автор неизвестен

"Барселона" объявила о назначении Рафаэля Маркеса на должность наставника второй команды.

43-летний мексиканец вчера вечером подписал с каталонским клубом контракт на два года.

Отметим, что в прошлом сезоне "Барселону Б» тренировал Серхи Бархуан и команда заняла в 3-м дивизионе 8-е место.

Маркес выступал за первую команду "Барселоны" с 2003 по 2010 год.

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