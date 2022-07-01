Радимов оскорбил Ларссона за отказ возвращаться в Россию
Фото: твиттер Джордана Ларссона/Автор неизвестен
Бывший игрок сборной России Владислав Радимов недоволен решением форварда "Спартака" Джордана Ларссона не возвращаться в Россию.
По словам Радимова, футболист воспользовался политической ситуацией.
"Не сомневайтесь, команду он себе найдёт. Человек заработает деньги, включив политическую историю. "Спартак" написал, что у него 0 голов, 0 передач и 7 интервью.
Я специально проверил это. Ларссон провёл около 80 матчей, забил около 20 мячей. Он играл и приносил пользу, выигрывал серебряные медали. Сам Ларссон — *удак, это понятно. Тут даже обсуждать нечего", — сказал Радимов в эфире телеканала "Матч ТВ".
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