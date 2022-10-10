Рабьо высказался о своем будущем в "Ювентусе"

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Рабьо высказался о своем будущем в "Ювентусе"

Фото: твиттер Адриена Рабьо/Автор неизвестен

Французский полузащитник "Ювентуса" Адриен Рабьо не исключил вероятности ухода из туринского клуба, так как его контракт истекает следующим летом.

"Не знаю, что будет в будущем. Мне нужно о много поразмыслить. Но сейчас я полностью сосредоточен на выступлениях за "Ювентус". Я намерен помочь команде преодолеть трудный период", - приводит слова Рабьо L'Équipe.

В нынешнем сезоне 27-летний Рабьо провел за "Ювентус" семь матчей во всех турнирах и забил два гола.

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