Рабьо определился с будущим в "Ювентусе"

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Рабьо определился с будущим в "Ювентусе"

Фото: твиттер Адриена Рабьо/Автор неизвестен

Полузащитник "Ювентуса" Адриен Рабио останется в туринском клубе на следующий сезон.

Об этом пишет журналист Ромео Агрести.

По его информации, игрок сборной Франции не выставлен на трансферный рынок.

В то же время наставник "Ювентуса" Массимиллиано Аллегри рассчитывает на игрока в следующем сезоне.

В минувшем сезоне Рабьо сыграл в 45 матчах во всех турнирах и сделал 2 голевые передачи.

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