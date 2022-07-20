Рабьо определился с будущим в "Ювентусе"

Фото: твиттер Адриена Рабьо/Автор неизвестен

Полузащитник "Ювентуса" Адриен Рабио останется в туринском клубе на следующий сезон.

Об этом пишет журналист Ромео Агрести.

По его информации, игрок сборной Франции не выставлен на трансферный рынок.

В то же время наставник "Ювентуса" Массимиллиано Аллегри рассчитывает на игрока в следующем сезоне.

В минувшем сезоне Рабьо сыграл в 45 матчах во всех турнирах и сделал 2 голевые передачи.

Не пропустите: Депай отказал английскому топ-клубу. | https://dailysports.net