Рабьо окончательно определился с будущим в "Ювентусе"

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Рабьо окончательно определился с будущим в "Ювентусе"

Фото: твиттер Адриена Рабьо/Автор неизвестен

Полузащитник "Ювентуса" Адриен Рабьо  в летнее трансферное окно будет искать новый клуб.

Как сообщает TWM, именно тогда его контракт с туринским клубом завершится, после чего он не собирается продлевать соглашение.

Интересно, что минувшим летом француз мог перейти в "Манчестер Юнайтед", но не смог договориться с английским клубом по условиям личного контракта.

В нынешнем сезоне он провел 3 матча в чемпионате Италии и один в Лиге чемпионов.

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