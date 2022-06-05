Рабьо может вернуться в ПСЖ

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Рабьо может вернуться в ПСЖ

Фото: твиттер Адриена Рабьо/Автор неизвестен

Вероника Рабьо, мама французского полузащитника туринского "Ювентуса" Адриена Рабьо, намерена организовать переход своего сына в "Пари Сен-Жермен", сообщает Corriere dello Sport.

По сведениям источника, итальянский клуб оценивает футболиста в 15-20 миллионов евро. Интерес к хавбеку проявляют "Манчестер Юнайтед" и "Ньюкасл".

27-летний Рабьо в минувшем сезоне провел за "Ювентус" 45 матчей во всех турнирах, не забил ни одного гола и отдал две голевые передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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