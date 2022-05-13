Пятов может покинуть "Шахтер"
Фото: твиттер Андрея Пятова/Автор неизвестен
Юлия Пятова, жена вратаря "Шахтера" Андрея Пятова, сообщила, что ее муж может покинуть украинский клуб.
"Что касается "Шахтера", это будет зависеть только от самого клуба. Нужен ли Андрей "горнякам". Вообще непонятно, что будет с футболом происходить, никто не знает. Нет ответа, где состоится чемпионат, будет ли он. Если клуб объявит, что не будет играть, то я буду просить мужа искать команду где угодно. Мне нужно детей в школу устраивать, старшую в университет, другого в садик. Нам нужно работать, я не работаю, но готова это делать", - приводит слова Пятовой сайт телеканалов "Футбол 1/2/3".
37-летний Пятов выступает за "Шахтер" с 2007 года. Всего он провел за донецкий клуб 480 матчей во всех турнирах и пропустил 413 голов. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Шахтер Донецк
|21
|56
|2
|Динамо Киев
|22
|45
|3
|Заря Луганск
|22
|43
|4
|Десна Чернигов
|22
|42
|5
|Александрия
|22
|37
|6
|Колос Ковалёвка
|21
|26
|7
|Мариуполь
|21
|25
|8
|Dnipro-1
|21
|22
|9
|Львов
|22
|20
|10
|Ворскла
|22
|20
|11
|Олимпик Донецк
|22
|18
|12
|Карпаты Львов
|22
|13