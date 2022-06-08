Пять клубов охотятся за форвардом "Ливерпуля"

Теги ливерпультакуми минамино

Пять клубов охотятся за форвардом "Ливерпуля"

Фото: инстаграм Минамино\Автор неизвестен

Форвард "Ливерпуля" Такуми Минамино покинет клуб во время летнего трансферного окна.

Как сообщает журналист Дэвид Линч, англичане готовы отпустить японского футболиста летом за € 20 млн.

Источник пишет, что в услугах игрока заинтересованы "Лидс Юнайтед", "Саутгемптон", "Вулверхэмптон", "Фулхэм" и "Монако".

В минувшем сезоне 27-летний японский форвард сыграл в 11 матчах английской Премьер-лиги и забил три гола. 

Также не пропустите: Почеттино поделился мнением о Кариме Бензема. | https://dailysports.net/
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Сборная Украины вылетела с Евро-2022 по мини-футболу

Сборная Украины вылетела с Евро-2022 по мини-футболу

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов