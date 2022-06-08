Пять клубов охотятся за форвардом "Ливерпуля"

Фото: инстаграм Минамино\Автор неизвестен

Форвард "Ливерпуля" Такуми Минамино покинет клуб во время летнего трансферного окна.

Как сообщает журналист Дэвид Линч, англичане готовы отпустить японского футболиста летом за € 20 млн.

Источник пишет, что в услугах игрока заинтересованы "Лидс Юнайтед", "Саутгемптон", "Вулверхэмптон", "Фулхэм" и "Монако".

В минувшем сезоне 27-летний японский форвард сыграл в 11 матчах английской Премьер-лиги и забил три гола.

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