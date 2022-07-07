"Пьяным на тренировки не приходил": Павлюченко жестко ответил на слова Адебайора

Фото: инстаграм Павлюченко/Автор неизвестен

Бывший игрок "Тоттенхэма" Роман Павлюченко заявил, что никогда не приходил пьяным на тренировки лондонского клуба.

Как известно, в таком нарушении режима его уличил Эммануэль Адебайор.

"Адебайор – такой сказочник, ха-ха. Во-первых, я никогда в своей жизни пьяным на тренировки не приходил. Тем более в Англии, где ты в неделю играешь по две-три игры.

Да я даже в России пьяным не приходил на тренировки. Не могу я пить и потом пьяным играть и тренироваться – это глупость!

А во-вторых, история была другая: тогда мы победили в лондонском дерби "Арсенал" впервые за несколько лет и в раздевалке начали обливаться шампанским. Праздновали это событие. После этого организовали командой поход в ресторан и пошли отмечать. А Адебайор рассказывает, что я там пьяный был…" - сказал он.

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