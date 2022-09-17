Пьяного Балотелли выводили пьяным из ночного клуба (видео)

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Пьяного Балотелли выводили пьяным из ночного клуба (видео)

Фото: твиттер "Сьона"/Автор неизвестен

Форвард "Сьона" Марио Балотелли вновь оказался в центре скандала.

Как пишет местная пресса, итальянский футболист несколько дней не появляется на тренировках команды. В клубе говорят, что причиной тому стали проблемы со здоровьем.

При этом в сети появилось видео, на котором нетрезвого Балотелли выводили из ночного клуба в Лозанне.

Журналисты отмечают, что именно после того случая 32-летний итальянец на тренировках не появлялся.
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