Пьянич впечатлил Хави и может остаться в "Барселоне"
Фото: твиттер Миралема Пьянича/Автор неизвестен
Полузащитник "Барселоны" Миралем Пьянич может остаться в каталонском клубе.
Как пишет источник, 32-летний игрок сборной Боснии и Герцеговины впечатлил главного тренера каталонцев Хави во время тренировок и тот решил взять его в турне по США.
Отмечается, что Пьянич все еще может покинуть "Барсу", если поступит выгодное предложение.
Прошлый сезон полузащитник провел на правах аренды в "Бешикташе".
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