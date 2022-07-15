Пьянич впечатлил Хави и может остаться в "Барселоне"

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Пьянич впечатлил Хави и может остаться в "Барселоне"

Фото: твиттер Миралема Пьянича/Автор неизвестен

Полузащитник "Барселоны" Миралем Пьянич может остаться в каталонском клубе.

Как пишет источник, 32-летний игрок сборной Боснии и Герцеговины впечатлил главного тренера каталонцев Хави во время тренировок и тот решил взять его в турне по США.

Отмечается, что Пьянич все еще может покинуть "Барсу", если поступит выгодное предложение.

Прошлый сезон полузащитник провел на правах аренды в "Бешикташе". 

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