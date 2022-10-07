Пьянич резко раскритиковал Кумана

Фото: твиттер Миралема Пьянича/Автор неизвестен

Бывший полузащитник "Барселоны" Миралем Пьянич подверг критике экс-наставника каталонского клуба Рональда Кумана.

"Тренировки под руководством Кумана меня очень удивили. Мы занимались без интенсивности, он не объяснял нам тактику, не привносил никаких своих идей. Мы толком не готовились к матчам. С приходом Хави все изменилось. Тренировочные занятия изменились в лучшую сторону", - приводит слова Пьянича Què T'hi Jugues.

Пьянич выступал за "Барселону" с 2020 по 2022 годы, провел за клуб 30 матчей и не отметился результативными действиями. В сентябре 2022 года 32-летний хавбек бесплатно перешел в "Шарджу" из ОАЭ.

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