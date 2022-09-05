Пьянич получил выгодное предложение с Ближнего Востока

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Пьянич получил выгодное предложение с Ближнего Востока

Фото: твиттер Миралема Пьянича/Автор неизвестен

Полузащитник "Барселоны" и сборной Боснии Миралем Пьянич может перебраться в чемпионат ОАЭ, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

По сведениям источника, футболист получил предложение от клуба "Аль-Шарджа". Хавбеку предложен трехлетний контракт и он заинтересован в переходе. Каталонцы готовы отпустить боснийцы, чтобы снизить зарплатную ведомость.

В нынешнем сезоне 32-летний Пьянич не провел за "Барселону" ни одного матча. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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