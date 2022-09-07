Пьянич покинул "Барселону" и перешел в клуб из ОАЭ
Фото: твиттер "Аль-Шарджи"/Автор неизвестен
Пресс-служба "Аль-Шарджи" на официальном сайте объявила о переходе полузащитника "Барселоны" и сборной Боснии Миралема Пьянича.
Футболист достался клубу из ОАЭ бесплатно. Стороны заключили контракт до лета 2024 года.
32-летний Пьянич выступал за "Барселону" с 2020 года, провел за клуб 30 матчей и не отметился результативными действиями. Также играл за "Мец", "Лион", "Рому", "Ювентус" и "Бешикташ". За сборную Боснии сыграл 107 матчей и забил 18 голов.
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|20
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|20
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|Реал Сосьедад
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|Валенсия
|20
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|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
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|Бетис
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|Осасуна
|20
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|Реал Вальядолид
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|20
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