Пьянич покинул "Барселону" и перешел в клуб из ОАЭ

Фото: твиттер "Аль-Шарджи"/Автор неизвестен

Пресс-служба "Аль-Шарджи" на официальном сайте объявила о переходе полузащитника "Барселоны" и сборной Боснии Миралема Пьянича.

Футболист достался клубу из ОАЭ бесплатно. Стороны заключили контракт до лета 2024 года.

32-летний Пьянич выступал за "Барселону" с 2020 года, провел за клуб 30 матчей и не отметился результативными действиями. Также играл за "Мец", "Лион", "Рому", "Ювентус" и "Бешикташ". За сборную Боснии сыграл 107 матчей и забил 18 голов.

Не пропустите: Мбаппе установил уникальный рекорд в Лиге чемпионов. | https://dailysports.net