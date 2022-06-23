Фото: твиттер Миралема Пьянича/Автор неизвестен

Боснийский полузащитник "Барселоны" Миралем Пьянич не перейдет в "Марсель", сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

По сведениям источника, французский клуб не заинтересован в приобретении футболиста, от которого намерены избавиться каталонцы.

В минувшем сезоне 32-летний Пьянич выступал на правах аренды за "Бешикташ", провел за клуб 26 матчей во всех турнирах, не забил ни одного гола и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с "Барселоной" действует до лета 2024 года.

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