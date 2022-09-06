Пьянич нашел новый клуб, он покинет "Барселону" до конце недели
Фото: твиттер Миралема Пьянича/Автор неизвестен
Полузащитник "Барселоны" Миралем Пьянич покинет команду уже на этой неделе.
Как утверждает Diario Sport, боснийский футболист станет игроком клуба "Шарджа" из ОАЭ.
По данным источника, футболиста полностью устроило предложение арабского клуба.
Таким образом, Пьянич покинет испанский клуб в статусе свободного агента.
В прошлом сезоне босниец играл в аренде в турецком "Бешикташе", приняв участие в 26 матчах и отметившись четырьмя голевыми передачами.
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