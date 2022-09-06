Пьянич нашел новый клуб, он покинет "Барселону" до конце недели

Теги барселонамиралем пьяничшарджа

Пьянич нашел новый клуб, он покинет "Барселону" до конце недели

Фото: твиттер Миралема Пьянича/Автор неизвестен

Полузащитник "Барселоны" Миралем Пьянич покинет команду уже на этой неделе.

Как утверждает Diario Sport, боснийский футболист станет игроком клуба "Шарджа" из ОАЭ.

По данным источника, футболиста полностью устроило предложение арабского клуба.

Таким образом, Пьянич покинет испанский клуб в статусе свободного агента.

В прошлом сезоне босниец играл в аренде в турецком "Бешикташе", приняв участие в 26 матчах и отметившись четырьмя голевыми передачами. 

Не пропустите: "Барселоне" предложили защитника "Арсенала". | https://dailysports.net
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Суперкомпьютер назвал главных претендентов на победу в Лиге чемпионов

Суперкомпьютер назвал главных претендентов на победу в Лиге чемпионов

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов