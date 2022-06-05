Пьянич может перейти во французский топ-клуб

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Пьянич может перейти во французский топ-клуб

Фото: твиттер Миралема Пьянича/Автор неизвестен

Боснийский полузащитник "Барселоны" Миралем Пьянич может перейти в "Марсель", сообщает Mundo Deportivo.

По сведениям источника, французский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно и уже начал соответствующие переговоры.

В минувшем сезоне 32-летний Пьянич выступал на правах аренды за "Бешикташ", провел за клуб 26 матчей во всех турнирах, не забил ни одного гола и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с "Барселоной" действует до лета 2024 года.

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