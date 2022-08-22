Пулишич не покинет "Челси"

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Пулишич не покинет "Челси"

Фото: твиттер Кристиана Пулишича/Автор неизвестен

Американский полузащитник "Челси" Кристиан Пулишич не покинет клуб в летнее трансферное окно, сообщает журналист Sky Sport Флориан Плеттенберг в своем твиттере.

По сведениям источника, английский клуб не получал предложение по трансферу футболиста. При этом хавбек был заинтересован в смене клуба, чтобы получать регулярную игровую практику.

В нынешнем сезоне 23-летний Пулишич провел за "Челси" три матча, проведя на поле в сумме 57 минут, и не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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