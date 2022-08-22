Пулишич не покинет "Челси"
Фото: твиттер Кристиана Пулишича/Автор неизвестен
Американский полузащитник "Челси" Кристиан Пулишич не покинет клуб в летнее трансферное окно, сообщает журналист Sky Sport Флориан Плеттенберг в своем твиттере.
По сведениям источника, английский клуб не получал предложение по трансферу футболиста. При этом хавбек был заинтересован в смене клуба, чтобы получать регулярную игровую практику.
В нынешнем сезоне 23-летний Пулишич провел за "Челси" три матча, проведя на поле в сумме 57 минут, и не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.
Не пропустите: "Челси" потерпел разгромное поражение в АПЛ. | https://dailysports.net
Комментарии
Лента новостей
-
Журналист Романо рассказал, как Роналду ведет себя на тренировках "МЮ"
-
Мбаппе побил рекорд Кавани в Лиге 1
-
"Вулверхэмптон" нацелился на форварда, которым интересовались "Бавария" и "Челси"
-
"Рома" Моуринью с трудом обыграла новичка Серии А
-
"Манчестер Юнайтед" нацелился на бывшего вратаря ПСЖ
-
"Вест Хэм" договорился о переходе итальянца из "Челси"
-
Торре может покинуть "Барселону"
-
"Вулверхэмптон" назвал "Арсеналу" цену на португальца Нету
-
Защитник ПСЖ Курзава может оказаться в АПЛ
-
Обамеянг близок к переходу в "Челси"
-
Пулишич не покинет "Челси"
-
"Лион" предлагал "Шахтеру" "смешную" сумму за Тете
-
Президент "Реала" назвал причину ухода Каземиро
-
"Ноттингем Форест" может перехватить трансферную цель "Барселоны"
-
"Манчестер Юнайтед" не отказался от де Йонга, несмотря на трансфер Каземиро
-
"Шахтер" вернул своего бывшего игрока из Венгрии
-
Тедеско может быть уволен из "РБ Лейпциг"
-
Рэшфорд высказался о своем будущем в "Манчестер Юнайтед"
-
В ПСЖ выбрали основного пенальтиста на нынешний сезон
-
Федун покинул пост президента "Спартака"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18