Пуч прокомментировал свой уход из "Барселоны"

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Пуч прокомментировал свой уход из "Барселоны"

Фото: твиттер Рики Пуча/Автор неизвестен

Полузащитник "Лос-Анджелес Гэлакси" Рики Пуч заявил, что он расстроен уходом из "Барселоны".

"Я никогда не видел, чтобы некоторые игроки не ехали с "Барселоной" на сбор. Возможно, клубу нужно было таким образом надавить на футболистов, чтобы заставить их уйти. Впрочем, вопрос можно было решить как-то по-другому. Меня было очень тяжело в одиночестве тренироваться в Барселоне, в то время как остальные были на сборе в США. Я был очень разочарован, так как провел в "Барселоне" семь лет. Мне было очень больно. Руководство клуба приняло решение расстаться со мной. Я не согласен с этим решением, но принимаю его", - приводит слова Пуча FOX Deportes.

Напомним, что 23-летний Пуч перешел в "Лос-Анджелес Гэлакси" на правах свободного агента и подписал с американским клубом контракт до 31 декабря 2025 года.

Пуч выступал за "Барселону" с 2018 года, провел за клуб 57 матчей, забил два гола и отдал три результативные передачи.

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